Власти решили не наделять апартаменты статусом жилья. Единственным определением для них может быть «вид гостиниц», рассказал газете «Известия» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии