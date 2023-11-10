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Власти решили не наделять апартаменты статусом жилья

Власти решили не наделять апартаменты статусом жилья. Единственным определением для них может быть «вид гостиниц», рассказал газете «Известия» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

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