Девочка-подросток погибла при атаке дронов ВСУ на Севастополь

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла девочка-подросток. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
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