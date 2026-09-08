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Татар-информ

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Шесть церквей и две мечети Татарстана включат в реестр ОКН

Шесть церквей и две мечети Татарстана включат в реестр ОКН

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН В Рыбно-Слободском районе Татарстана шесть православных храмов и две старинные мечети включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

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