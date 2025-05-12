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"Теплые слова": в США раскрыли, как Трамп на деле лебезит перед Путиным

Представьте себе сцену на Параде Победы в Москве спустя год. Под звуки Преображенского марша по Красной площади вышагивает отряд морских пехотинцев США, и на их начищенных ботинках сверкает яркое майское солнце.

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