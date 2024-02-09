Распродажи нефтяных вышек В ХМАО продают оборудование нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ») из Нягани.
Пронедра
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Распродажи нефтяных вышек В ХМАО продают оборудование нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ») из Нягани.
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