Матч в Эстонии прервали из-за подозрений в мошенничестве со ставками

Матч второго по силе дивизиона чемпионата Эстонии между «Таллином» и «Маарду Линнамяэсконд» был остановлен из-за подозрений в мошенничестве со ставками, сообщает пресс-служба Эстонского футбольного союза.
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