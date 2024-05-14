Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 15 мая

Тренировки проведут в Барнауле, Белокурихе, Заринске, Славгороде и некоторых других населенных пунктах В 12 населенных пунктах Алтайского края 15 мая пройдут пожарные учения на территориях социально значимых объектов, сообщили в МЧС.
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