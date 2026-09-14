Верховный суд ДНР приговорил нидерландского наемника к 6,5 годам

Верховный суд ДНР заочно приговорил нидерландского наемника Амеллука Аднана к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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