Гендиректор петербургской компании лишилась 500 тыс. рублей пока отдыхала в Турции

Выяснилось, что женщина дала ключи от квартиры своей сестре. Отпуск в Турции закончился для гендиректора петербургской компании плохой новостью — пока женщина грелась под солнцем, у неё в квартире орудовали домушники.
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