Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Кладбище на хуторе флора Произошло это неделю назад. А памятники сейчас,по цене золота.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Кладбище на хуторе флора Произошло это неделю назад. А памятники сейчас,по цене золота.
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