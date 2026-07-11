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Царьград

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Майя Санду предложила Василия Тофана на пост премьера Молдавии

Майя Санду предложила Василия Тофана на пост премьера Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предложила бизнесмена Василия Тофана на должность премьер-министра. Тофан акцентировал необходимость перезапуска экономики и выполнения европейских интеграционных обязательств.

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