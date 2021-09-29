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Ученые выявили ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу

Ученые выявили ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу

Как сообщает журнал Science, ученые из центра исследования вирусов при Университете Глазго в Шотландии обнародовали результаты исследований, в ходе которых им удалось обнаружить ген, влияющий на степень тяжести протекания COVID-19 у пациентов .

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