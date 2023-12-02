Страна и люди
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Страна и люди

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Rheinmetall планирует выпускать на Украине БТР Fuchs уже с 2024 года

Rheinmetall планирует выпускать на Украине БТР Fuchs уже с 2024 года

Немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет построить первые танки на Украине уже в 2024 году. Первыми предполагается выпустить колесный бронетранспортер Fuchs («Лиса») и боевую машину пехоты Lynx («Рысь»).

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