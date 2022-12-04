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Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

В России увеличилось число обращений за ипотекой на вторичное жилье со ставкой 1% годовых. Вслед за субсидированной ипотекой от застройщиков по около нулевым ставкам банки начали запускать подобную ипотеку и на вторичном рынке, сообщают "Известия".

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