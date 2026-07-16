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Zero Hedge

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Despite Slumping Sentiment & Lower Gas Prices, The American Consumer Is Still Spending Strongly

Despite Slumping Sentiment & Lower Gas Prices, The American Consumer Is Still Spending Strongly

Despite Slumping Sentiment & Lower Gas Prices, The American Consumer Is Still Spending Strongly While headline spend at gas stations is expected to decline (due to tumbling pump prices), BofA's almost omniscient analysts forecast a stronger than consensus print for today's US Retail Sales data.

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