Despite Slumping Sentiment & Lower Gas Prices, The American Consumer Is Still Spending Strongly While headline spend at gas stations is expected to decline (due to tumbling pump prices), BofA's almost omniscient analysts forecast a stronger than consensus print for today's US Retail Sales data.
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