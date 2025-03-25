Сегодня отмечается День работника культуры

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. Праздник посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и других специалистам, занимающимся сохранением и приумножением культурного наследия страны.
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