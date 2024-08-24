ЧЕ-2024. Девушки (U16). В финале Франция сыграет с Финляндией, в матче за бронзу Испания сразится с Италией

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В финале Франция сыграет с Финляндией, в матче за 3-е место Испания сразится с Италией. Чемпионат Европы Девушки (U16) Мишкольц, Венгрия Плей-офф Матч за 3-е место Италия – Испания 24 августа.