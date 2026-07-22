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Русская весна

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Боевик «Азова»* сбежал из Родинского в ДНР на украденном велосипеде

Боевик «Азова»* сбежал из Родинского в ДНР на украденном велосипеде

Боевик украинской бригады «Азов»* украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск, когда город ещё контролировали украинские формирования, рассказала РИА Новости местная жительница.

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