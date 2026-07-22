Боевик украинской бригады «Азов»* украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск, когда город ещё контролировали украинские формирования, рассказала РИА Новости местная жительница.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии