В КНДР заявили, что нарушение паритета в регионе грозит немедленной войной

Нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в регионе приведет к немедленному началу войны, поэтому политика КНДР по укреплению ядерных сил является единственным правильным выбором, заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон 4 ноября, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).