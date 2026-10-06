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Аргументы и Факты

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Захарова призвала Германию пересмотреть нынешний политический курс

Захарова призвала Германию пересмотреть нынешний политический курс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Радио «Комсомольская правда», что властям Германии следует ориентироваться на интересы собственных граждан и пересмотреть нынешний политический курс страны.

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