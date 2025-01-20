В Анапе зафиксированы новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы в районе Анапы, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Новые выбросы носят незначительный характер, они были выявлены на территории от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.
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