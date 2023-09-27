Порвать с цивилизацией смерти

Natalija Osminina Всему свое время. Расцвет нынешней Европы обязан дешевым российским ресурсам, дешевой рабочей силе Китая и "дешевым деньгам"- Бреттон-Вудской системе. И потому Европа, стоящая на этих трех тонущих китах, падает в черную дыру. В неофеодализм, из которого сейчас выкарабкивается Россия после 30-летнего барахтания. От Российских ресурсов Европу отрезали англосаксы (правда с согласия подкупленных элит Европы. Сейчас США, забирает у Китая европейские рынки и прибирает их к своим рукам, отрезая с октября Европу от Китаю полностью. А это сильный удар не только по Китаю, но и по Европе. После чего США сразу же идут на азиатские рынки Китая, отрезая их от Китая и забирая себе. Ну и в этот момент США планируют отказаться от своих долгов и Бреттгон-Вудской системы, обрушив мир в Глобальный Финансовый кризис, которого мир еще не знал. В итоге погибнут и Европа и США. Потому что мир не примет предложенную США "нью Бреттон-Вудскую систему", выбрав вариант, разработанный Россией.

Natalija Osminina "Очень патетично и несколько безумно". - Если для Вас логика с прозрением - безумие, значит мир на всех парах движется к этому безумию- к многополярному миру через Третью мировую.