Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.
Порвать с цивилизацией смерти
Комментарии
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Natalija Osminina
Всему свое время. Расцвет нынешней Европы обязан дешевым российским ресурсам, дешевой рабочей силе Китая и "дешевым деньгам"- Бреттон-Вудской системе. И потому Европа, стоящая на этих трех тонущих китах, падает в черную дыру. В неофеодализм, из которого сейчас выкарабкивается Россия после 30-летнего барахтания. От Российских ресурсов Европу отрезали англосаксы (правда с согласия подкупленных элит Европы. Сейчас США, забирает у Китая европейские рынки и прибирает их к своим рукам, отрезая с октября Европу от Китаю полностью. А это сильный удар не только по Китаю, но и по Европе. После чего США сразу же идут на азиатские рынки Китая, отрезая их от Китая и забирая себе. Ну и в этот момент США планируют отказаться от своих долгов и Бреттгон-Вудской системы, обрушив мир в Глобальный Финансовый кризис, которого мир еще не знал. В итоге погибнут и Европа и США. Потому что мир не примет предложенную США "нью Бреттон-Вудскую систему", выбрав вариант, разработанный Россией.
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6 час.
Natalija Osminina
"Очень патетично и несколько безумно". - Если для Вас логика с прозрением - безумие, значит мир на всех парах движется к этому безумию- к многополярному миру через Третью мировую.
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5 час.
Natalija Osminina
"К сожалению ничего уже не получится" - откуда будущее время НЕ ПОЛУЧИТСЯ?? Если уже СЕЙЧАС именно все так и получается: Дугин говорит о том, что надо резать вся связи России с Западом. И ЭТО СЕЙЧАС УЖЕ КАК НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРОИСХОДИТ!!! Но так как Российские элиты на это неспособны, поскольку они плоть от плоти Западной цивилизации, им в этом (выполняя законы эволюции) помогает сама Западная цивилизация, разрывая все связи с Россией- и культурные и ресурсные. Так что и диктатор к власти придёт. Куда же деваться - по законам цикличности за либералрм ВСЕГДА приходит диктатор.
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5 час.
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