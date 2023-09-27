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Порвать с цивилизацией смерти

Порвать с цивилизацией смерти

Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Всему свое время. Расцвет нынешней Европы обязан дешевым  российским ресурсам, дешевой рабочей силе Китая и  &quot;дешевым деньгам&quot;- Бреттон-Вудской системе. И потому Европа, стоящая на этих трех тонущих китах, падает в черную дыру.  В неофеодализм, из которого  сейчас выкарабкивается Россия после 30-летнего барахтания. От Российских ресурсов Европу отрезали англосаксы (правда с согласия  подкупленных элит Европы. Сейчас США, забирает у Китая европейские рынки и прибирает их к своим рукам, отрезая с октября  Европу от Китаю полностью.  А это  сильный удар не только по Китаю, но и по Европе.   После чего США  сразу же идут  на азиатские рынки Китая, отрезая их от  Китая и забирая себе.  Ну и в этот момент США планируют отказаться от своих долгов и Бреттгон-Вудской системы, обрушив мир в Глобальный Финансовый кризис, которого мир еще не знал. В итоге погибнут и Европа и США. Потому что мир не примет предложенную США  &quot;нью Бреттон-Вудскую систему&quot;, выбрав вариант, разработанный Россией.
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6 час.
Natalija Osminina
&quot;Очень патетично и несколько безумно&quot;. - Если для Вас логика с прозрением - безумие, значит мир на всех парах движется к этому безумию- к многополярному миру через Третью мировую.
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5 час.
Natalija Osminina
&quot;К сожалению ничего уже не получится&quot; - откуда будущее время НЕ ПОЛУЧИТСЯ?? Если уже СЕЙЧАС  именно все так и получается: Дугин говорит о том, что надо резать вся связи России с Западом. И ЭТО СЕЙЧАС УЖЕ КАК НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРОИСХОДИТ!!!  Но так как Российские элиты на это неспособны, поскольку они плоть от плоти Западной цивилизации, им в этом (выполняя законы эволюции)  помогает сама Западная цивилизация, разрывая все связи с Россией- и культурные и ресурсные.   Так что и диктатор  к власти придёт. Куда же деваться - по законам цикличности  за либералрм ВСЕГДА приходит диктатор.
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5 час.

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