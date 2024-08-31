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Стало известно, арестует ли Путина Монголия по запросу МУС

Стало известно, арестует ли Путина Монголия по запросу МУС

Страна не будет исполнять требование суда. Политический аналитик Юрий Светов в интервью NEWS.ru заявил, что Монголия не будет арестовывать президента России Владимира Путина во время его официального визита в страну.

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