Пятница, 1️⃣4️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🩸 Всемирный день донора крови 📹 Международный день блогера 💨 Международный банный день 🇷🇺 День работника миграционной службы России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1645 год - в ходе гражданской войны в Англии состоялось сражение при Несби на котором войска британского парламента одержали победу над армией короля Карла I 📔 1834 год - американец Исаак Фишер запатентовал наждачную бумагу 📔 1897 год - издан указ Николая II, запрещающий труд в воскресенье и праздничные дни 📔 1916 год - в США установлен национальный праздник – День флага 📔 1992 год - в ходе конференции ООН в Рио-де-Жанейро подписана Декларация по окружающей среде и развитию 📔 2018 год - в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.