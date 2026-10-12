Китайский вокзал высокоскоростных поездов установил мировой рекорд, обслужив миллион пассажиров за сутки

Пассажиропоток в Китае / © SCMP По данным издания South China Morning Post, 1 октября интервал между отправлениями высокоскоростных поездов на Южном вокзале Гуанчжоу в пиковые периоды сокращался до 40 секунд.
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