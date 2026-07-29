Сбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone» для восстановления приложений

Утилита, доступная для компьютеров с операционными системами Windows и macOS, позволяет восстановить сразу несколько приложений Сбербанка, включая «Сбербанк Онлайн», «СберKids», «СберИнвестор» и «СберБизнес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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