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Регионы России

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Сбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone» для восстановления приложений

Сбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone» для восстановления приложений

Утилита, доступная для компьютеров с операционными системами Windows и macOS, позволяет восстановить сразу несколько приложений Сбербанка, включая «Сбербанк Онлайн», «СберKids», «СберИнвестор» и «СберБизнес».

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