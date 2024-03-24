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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» сдаст кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»: «Навестим пострадавших и окажем материальную помощь» 

Красно-белые вернулись из Баку, где был отменен товарищеский матч с «Нефтчи». «В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Спартака».

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