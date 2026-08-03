НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Бойцы "Центра" уничтожили живую силу, БТР и багги ВСУ под Добропольем

Бойцы "Центра" уничтожили живую силу, БТР и багги ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы противника на добропольском направлении, а операторы БПЛА поразили автомобильную технику, БТР-4 и багги ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии