МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы противника на добропольском направлении, а операторы БПЛА поразили автомобильную технику, БТР-4 и багги ВСУ.
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