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Лавров: Киев выполняет заказ Запада по превращению Украины в нацистскую угрозу

Лавров: Киев выполняет заказ Запада по превращению Украины в нацистскую угрозу

Киев выполняет заказ западной стороны по превращению Украины в нацистскую угрозу России. Об этом в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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