Киев выполняет заказ западной стороны по превращению Украины в нацистскую угрозу России. Об этом в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.
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