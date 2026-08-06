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В России высказались о переходе к дипломатии в конфликте с Украиной

В России высказались о переходе к дипломатии в конфликте с Украиной

Украина использовала все попытки договориться дипломатическим путем для улучшения своей ситуации на фронтах, поэтому переговоры нужно вести с западными странами, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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