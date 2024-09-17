Британский телеведущий Рассел Брэнд рассказал о причинах того, почему мир вечно находится в кризисе. "Пока есть такая полярность, такая напряженность, когда кризис выгоден самым могущественным интересам в мире, то вы будете наблюдать постоянный кризис, бесконечный кризис.