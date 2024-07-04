Зеленский* готовится подписать «сильное» соглашение на саммите НАТО

Владимир Зеленский* в своем видеообращении в четверг, 4 июля, заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля подпишет еще одно «новое сильное» соглашение о безопасности, в том числе, по усилению украинской ПВО, – сообщают местные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии