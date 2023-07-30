“Вылечить зубы в Англии и не умереть!” – блокбастер с участием российско-английской блогерши

Ludmila Blaua

Живу здесь и знаю. Летаю к врачам (всем) домой. В Англии хорошо молодым ITшинкам с здоровыми обеспеченными родителями без детей. Так, поболтаться пару лет и вернуться домой. А глубоко влезать в английскую жизнь с арендой или кредитами на жилье - себе дороже.