“Вылечить зубы в Англии и не умереть!” – блокбастер с участием российско-английской блогерши
Недавно я написал статью про русско-английскую блогершу – Надежду, живущую пока в Англии, точнее про её мучения с зубом.
Комментарии
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Живу здесь и знаю. Летаю к врачам (всем) домой. В Англии хорошо молодым ITшинкам с здоровыми обеспеченными родителями без детей. Так, поболтаться пару лет и вернуться домой. А глубоко влезать в английскую жизнь с арендой или кредитами на жилье - себе дороже.
ЛЮБИТЕЛИ НАГЛИИ ЛЕТАЮТ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В РОССИЮ (В Т.Ч. И САМИ НАГЛИЧАНЕ). ДЕШЕВЛЕ В ДВА РАЗА, С УЧЁТОМ ЗАТРАТ НА ПЕРЕЛЁТ.
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