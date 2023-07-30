Политика как она есть

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“Вылечить зубы в Англии и не умереть!” – блокбастер с участием российско-английской блогерши

“Вылечить зубы в Англии и не умереть!” – блокбастер с участием российско-английской блогерши

Недавно я написал статью про русско-английскую блогершу – Надежду, живущую пока в Англии, точнее про её мучения с зубом.

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Комментарии
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Ludmila Blaua
Живу здесь и знаю. Летаю к врачам (всем) домой. В Англии хорошо молодым ITшинкам с здоровыми обеспеченными родителями без детей. Так, поболтаться пару лет и вернуться домой. А глубоко влезать в английскую жизнь с арендой или кредитами на жилье - себе дороже.
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2 час.
Владимир Соловьев
ЛЮБИТЕЛИ НАГЛИИ ЛЕТАЮТ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В РОССИЮ (В Т.Ч. И САМИ НАГЛИЧАНЕ). ДЕШЕВЛЕ В ДВА РАЗА, С УЧЁТОМ ЗАТРАТ НА ПЕРЕЛЁТ.
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1 час.

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