Победы на Играх и сошедший с рельс поезд: что произошло в субботу 7 августа

На Олимпийских Играх 7 августа Украина отвоевала сразу четыре награды. "Щедрая суббота!" - прокомментировал произошедшее президент Владимир Зеленский и отдельно поздравил всех украинских спортсменов, ставших в этот день призерами Игр в Токио.