В Саратовской области впервые с начала пандемии выявили более 400 случаев COVID-19

Число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 400 человек. Как сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале, это абсолютный максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции «Семнадцатого октября в Саратовской области зарегистрирован 401 новый случай коронавируса.