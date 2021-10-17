В Саратовской области впервые с начала пандемии выявили более 400 случаев COVID-19

Число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 400 человек. Как сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале, это абсолютный максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции «Семнадцатого октября в Саратовской области зарегистрирован 401 новый случай коронавируса.
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