Подозреваемого в вымогательстве мужчину задержали росгвардейцы в Уссурийске

Подозреваемого в вымогательстве мужчину задержали росгвардейцы в Уссурийске

В городе Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в совершении вымогательства, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

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