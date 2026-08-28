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Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ

Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ

Украинское правительство решило, что лучшая стратегия защиты минимальных запасов нефти и нефтепродуктов во время военного положения — это буквально зарыть их в землю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное постановление №1037 .

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