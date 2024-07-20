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Явно перевозят не гуманитарные грузы: Молдавия стала логистическим хабом для самолётов НАТО

Явно перевозят не гуманитарные грузы: Молдавия стала логистическим хабом для самолётов НАТО

Президент Республики Молдова Майя Санду при безоговорочной поддержке правительства и правящей партии «Действие и солидарность» готова буквально на всё, даже потерю государственного суверенитета, ради интеграции страны в Евросоюз и максимальное сближение с Западом.

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