Президент Республики Молдова Майя Санду при безоговорочной поддержке правительства и правящей партии «Действие и солидарность» готова буквально на всё, даже потерю государственного суверенитета, ради интеграции страны в Евросоюз и максимальное сближение с Западом.
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