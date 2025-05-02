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  • Eduard
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Китай и США готовы к новым торговым переговорам: позиция Пекина уточнена

Китай и США готовы к новым торговым переговорам: позиция Пекина уточнена

Китай рассматривает предложение США о начале торговых переговоров. Пекин призывает Вашингтон к искренности, тогда как американский президент Дональд Трамп ожидает контакта от председателя КНР Си Цзиньпина для обсуждения тарифов.

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