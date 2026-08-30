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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» подписал Амрабата свободным агентом. Контракт – до 2028 года

« Аякс » объявил о подписании полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата. 30-летний футболист перешел в амстердамский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до 30 июня 2028 года.

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