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ВК Пресс

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Снова авария: отключение электричества в Прикубанском округе

Снова авария: отключение электричества в Прикубанском округе

Причиной отключения стало повреждение на линии электропередачи 6-10 кВ. Без электричества остались жители улиц Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Лицейская, Соколова, Стадионная, Сургутская, Кореновская, Народная, Земляничная, Ореховая, Полевая, Садовая, Сиреневая, Цветочная, Покрышкина, Пречистая, Яхонтовая, Троицкая, Венская, Сокол Евдокии, Неустроева, Спасская, Семеновская, Дозорная, Ясенская, Алая, Дворцовая, Лиговская, Лиговский 1 пр.

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