Грушко: Закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех

В НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
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