Почему 5 февраля на День Агафия-полухлебника нельзя было находиться в неубранном доме Ксения Кирпик 5 февраля в православном календаре отмечается несколько праздников, включая день памяти Святой Агафии (Агаты) и Агафия.
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