В Челнах временно ограничат движение из-за конкурса «Лучший водитель грузовика»

В Набережных Челнах в течение двух дней будет временно ограничено движение транспорта из-за проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика».
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