Армения не будет возражать против вывода российской военной базы, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не станет препятствовать, если Россия решит вывести 102-ю военную базу с территории страны.
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