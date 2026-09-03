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Журнал «Профиль»

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Армения не будет возражать против вывода российской военной базы, заявил Пашинян

Армения не будет возражать против вывода российской военной базы, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не станет препятствовать, если Россия решит вывести 102-ю военную базу с территории страны.

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