В Крыму снижается заболеваемость ковидом

В Крыму отмечается снижение заболеваемости ковидом. Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю в РК зафиксировано 95 новых случаев коронавирусной инфекции.
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