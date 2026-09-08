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За рулем

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Как определить, кто обязан уступить при сужении дороги

Как определить, кто обязан уступить при сужении дороги

Резкие торможения и лишние маневры на сужении дороги возникают не просто так: водители не понимают, кто кому должен уступать, хотя на самом деле правила в этой ситуации предельно ясны, если знать, на что обращать внимание.

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