Как определить, кто обязан уступить при сужении дороги

Резкие торможения и лишние маневры на сужении дороги возникают не просто так: водители не понимают, кто кому должен уступать, хотя на самом деле правила в этой ситуации предельно ясны, если знать, на что обращать внимание.
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