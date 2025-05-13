Спасут планету: о новосибирцах поколения Альфа рассказала психолог Чепель

Поколение Альфа, детей, которым сейчас не больше 15 лет, активно изучают ученые всего мира. Как понять маленьких альф, рассказала главный внештатный педагог-психолог министерства образования Новосибирской области Татьяна Чепель.
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