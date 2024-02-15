В аэропорту «Шереметьево» в терминале С случился коллапс

Как сообщили Business FM, причиной коллапса стало то, что утром у одного из пассажиров в ручной клади обнаружили предмет в виде гранаты, который оказался зажигалкойВ аэропорту «Шереметьево» утром 15 февраля были огромные очереди, пассажиры жаловались, что не могут войти в терминал С, часть рейсов перенесены без объяснения причин.