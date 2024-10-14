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Ирина Шейк показала, как провела выходные с дочерью

Ирина Шейк показала, как провела выходные с дочерью

Ирина Шейк показала, как провела выходные вместе с семилетней дочерью Леей. 38-летняя российская супермодель поделилась в инстаграме* семейными кадрами с пикника на берегу океана.

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